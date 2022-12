Silvester in Stuttgart

Egal, ob man sich auf den 31.12. freut oder nicht, ob’s für manche ein Tag wie jeder andere ist oder doch die Party des Jahres – eine Frage beschäftigt uns am Ende alle: Was machen wir an Silvester? Zum Glück hat die Stuttgarter Event-Szene für den krönenden Jahresabschluss nochmal einiges zu bieten.

Boa Silvester

Wer Lust auf einen bunten Abend mit vielen Menschen, guter Laune und vor allem einer Menge Mixed Music hat, wird sich in der Boa pudelwohl fühlen. DJ Cusher spielt bis in die frühen Morgenstunden hinein. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf, für eine Fünfer mehr können Kurzentschlossene die Tickets auch noch an der Abendkasse erwerben. Start der Veranstaltung ist um 22 Uhr. Mehr Infos unter >>>



Boa, Tübinger Str. 12, Stuttgart-Mitte

New Years Eve – Fridas Pier

Ahoi Matrosen – zu Silvester wird auch auf Fridas Pier in See gestochen. Das Unterdeck verwandelt sich anlässlich dessen zur Partylocation. Aufgelegt wird von gleich drei unterschiedlichen DJs: Emanuel Satie, Ferial und Timbre. Ihre Beats bringen die Tanzenden durch die Nacht – und zwar bis 7 Uhr morgens. Beginn ist allerdings 0 Uhr, heißt, hier wird direkt im neuen Jahr gefeiert. Falls möglich, sind an der Abendkasse noch einzelne Restkarten verfügbar, im Vorverkauf kosten sie aktuell 20 Euro. Mehr Details unter >>>



Fridas Pier, Uferstr, 107, Stuttgart-Ost

Silvester im LKA Longhorn

Wer sich so richtig die Seele aus dem Leib singen und zu Hits von Michael Jackson und Co. um die Wette grölen möchte, ist zur Silvesternacht im LKA Longhorn gut aufgehoben. Dort spielt DJ Dirk die Dauerbrenner-Mixed-Music der 80s und 90s, los geht’s um 22 Uhr. Der Eintritt für den Abend liegt bei acht Euro, dazu kommt lediglich ein Euro Mindestverzehr. Mehr Infos hier >>>



LKA Longhorn, Heiligenwiesen 6, Stuttgart-Wangen



Silvester Golden Twenties Party im Amici

Gatsby’s calling! Mit dem unvergleichlichen Chic der Zwanziger Jahre ins Neue Jahr feiern? Das geht im Amici. Doch nicht nur die Deko und die Menschen versprühen an diesem Abend Glamour, auch das Programm hat es in sich: Auf den Tisch kommt ein exklusives Gala-Dinner, dazu gibt’s zwei DJs auf zwei Dancefloors, die obligatorische 20s-Fotowand und einen Champagner-Turm gibt’s auch… Start ist um 18.30 Uhr, Tickets gibt’s für 169 Euro inkl. Dinner oder 49 Euro nur für die Party. Ein Glas Champagner ist aber in jedem Fall dabei. Alle Informationen hier >>>



Amici, Lautenschlagerstr. 2, Stuttgart-Mitte

Silvester 2023 in der Kiste

Die Kiste in Stuttgart Mitte ist vor allem für eines bekannt: guten Jazz! Kein Wunder, dass sie da auch an Silvester keine Ausnahme im Programm macht. Ab 21.30 Uhr gibt’s Live-Musik mit der Band Big Soul Business, danach startet die Aftershow-Party mit DJ Emilio, der für seine Beats zu Soul, Funk, HipHop und RnB bekannt ist. Tickets für den Abend kosten 23 Euro, dazu gibt’s einen Welcome-Drink aufs Haus. Einlass ist um 20.30 Uhr. Alles weitere unter >>>



Der Jazzclub Kiste, Hauptstätter Str. 35, Stuttgart-Mitte

Keiler Silvester Party

Endlich: Nach all den Jahren haben auch Metal-Fans endlich wieder eine Anlaufstelle zu Silvester. Der Schwarze Keiler veranstaltet am 31. Dezember ein Best of aus allen Keiler-Partys: mit Klassikern, Thrash oder Death Metal aus allen Jahrzehnten. Eine Reservierung für den Abend ist erwünscht, die Karten kosten 12 Euro. Wer möchte, kann den Abend direkt um 21 Uhr starten. Mehr unter >>>



Schwarzer Keiler, Fritz-Elsas-Str. 60, Stuttgart-Mitte

The Big Bang – Welcome 2023 im Perkins Park

Hoch oben auf dem Killesberg schaut man sich das Feuerwerk überm Kessel doch gleich doppelt so gern an: Wer den „Big Bang“ im Perkins Park erleben möchte, schmeißt sich für den Abend in seine oder ihre schickste Abendgarderobe und kann sich auf Feuerwerk – innen und außen – freuen, dazu Show Acts, renommierte DJs und vieles mehr. Wer nur zum Feiern kommt, zahlt 28 Euro im Vorverkauf und 35 Euro zur Abendkasse. Wer Hunger mitbringt, der zahlt für Eintrittskarte und Silvestermenü 89 Euro. Los geht’s um 19 Uhr mit Buffet, um 21 Uhr zur Party. Alles Infos unter >>>

Perkins Park, Stresemannstr. 39, Stuttgart-Nord

Welcome 2023 im Climax

2023 wird wild – darüber ist man sich im Climax einig. Und umso wilder soll die Willkommensfeier dazu werden. Unnötiges Chichi sucht man hier lange, stattdessen wird auf Altbewährtes gesetzt: Elektronische Musik, familiäres Umfeld, hinterm DJ-Pult steht das DJ Duo aus Michael Clash Gottschalk und Domenico Mazza. Start der Veranstaltung ist um 23 Uhr, wer mag, kann bis 8 Uhr morgens durchtanzen. Mehr unter >>>



Climax Institutes, Calwer Str. 25, Stuttgart-Mitte

I love Reggeaton Silvester im Mash

Elegantes Dinner oder Hüftschwung zu Reggeaton-Beats? Im Mash geht zu Silvester beides! Die Eventlocation veranstaltet ein großes Dinner von 19 bis 22 Uhr, danach geht’s ab auf die Tanzfläche. Je nachdem, worauf man aus ist, kann man sich aber auch nur ein „Just Celebrate“-Ticket für 28 Euro kaufen und ab 22 Uhr aufschlagen und mitfeiern. Andernfalls kostet „Dinner & Dance“ 79 Euro. Weitere Informationen hier >>>



Mash, Forststr. 7, Stuttgart-West

Zusammen Silvester – Schlossplatz Stuttgart

Berlin hat das Brandenburger Tor, Stuttgart hat den Schlossplatz – und auf beiden wird gemeinsam ins neue Jahr gefeiert. Ab 20 Uhr treten hier verschiedene Live-Acts auf, unter anderem die Band Glasperlenspiel und der britische Opernsänger Paul Potts. Dazu gibt’s eine große Lightshow und – natürlich – ein riesiges Feuerwerk, pünktlich um 0 Uhr. Die Karten für das Event kosten 12 Euro. Alle Infos hier >>>



Schlossplatz Stuttgart, Stuttgart-Mitte