Mit dem offiziellen Feuerwerksverkauf stellen sich letzte Fragen zur Silvesterböllerei. Für Stuttgart gibt es die sieben wichtigsten Antworten.
Die Polizei wird diesmal aufrüsten müssen, damit Silvester in der Stuttgarter Innenstadt sicher bleibt. Denn die Stadt hat die zentral organisierte Lightshow und Feier auf dem Schlossplatz aus Kostengründen gestrichen. Das Innenministerium kündigt stattdessen ein „engmaschiges Raumschutzkonzept“ an. Und benennt die voraussichtlichen Brennpunkte. Das wirft Fragen auf.