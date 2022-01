6 Auch abseits des Schlossplatzes hat die Polizei in der Silvesternacht zu tun. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Auch jenseits des Schlossplatzes, wo die Lage eskalierte, ist die Stuttgarter Polizei in der Silvesternacht im Einsatz. Exhibitionismus, Raub und sexuelle Belästigung rufen die Beamten auf den Plan.















Stuttgart - Verhältnismäßig ruhig sei sie gewesen, die Silvesternacht, bilanzierte die Stuttgarter Polizei den Jahreswechsel. Überschattet von Eskalationen am Schlossplatz, wo es zu Auseinandersetzungen zwischen den Beamten und Feiernden, Böllerwürfen und Schlagstockeinsatz kam, spielten sich vereinzelt im Stadtgebiet auch noch andere unschöne Szenen ab: Exhibitionismus, sexuelle Belästigung, Raub – es kam zu Festnahmen.

Exhibitionismus am Ostendplatz

So sei eine 28-jährige Frau in der Silvesternacht Opfer eines Exhibitionisten geworden, berichtet die Polizei. Als das mutmaßliche Opfer gegen 23.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Ostendplatz drei ungefähr 25 Jahre alten Männern begegnete, wurde ihr den Angaben zufolge hinterher gepfiffen. Außerdem entblößte einer der Männer aus einigen Metern Entfernung sein Geschlechtsteil. Einer der Männer soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein mit schwarzen, etwa zehn Zentimenter langen nach hinten gegelten Haaren. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 0711 8990/5778 um Zeugenhinweise.

Belästigung in der Klett-Passage

In einem ähnlich gearteten Fall soll ein 34-jähriger Mann am Freitag im Bereich der Klett-Passage ein Mädchen belästigt haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der Mann hatte gegen 22 Uhr laut Polizeibericht offenbar versucht, eine 15-Jährige zu küssen. Außerdem habe er die Geschädigte umarmt und ihr an die Brust gefasst. Der 34-Jährige soll überdies versucht haben, sich der polizeilichen Kontrolle durch Widerstand zu entziehen, was laut Polizei verhindert werden konnte. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige wieder entlassen.

Versuchter Raub im Leonhardsviertel

Auch in der Altstadt ist ein polizeiliches Vorkommnis dokumentiert. Während ein 31-jähriger Mann in der Silvesternacht gegen 02.45 Uhr vor einer Lokalität in der Leonhardstraße sein Bargeld zählte, soll ihm das Portemonnaie von einem 29-Jährigen aus der Hand gerissen worden sein. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten, kam aber nach wenigen Minuten zurück und entriss dem Geschädigten zudem dessen Mobiltelefon.

Dem Geschädigten gelang es diesmal, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, wie diese berichtet. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fand die Polizei noch eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der 29-Jährige sollte zum 1. Januar mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.