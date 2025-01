16 Nebel und Wolken zum Trotz: Der Himmel über Stuttgart war zum Jahreswechsel hell erleuchtet. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Viele Menschen in Stuttgart haben das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüßt. Hier kommen die schönsten Bilder aus der Silvesternacht.











Für ein prächtiges Feuerwerk haben Menschen an vielen Orten in Stuttgart in der Silvesternacht gesorgt. Schon vor Mitternacht waren die ersten Feuerwerkskörper am Stuttgarter Nachthimmel zu sehen, pünktlich zum Jahreswechsel erstrahlte der Himmel dann vollends in bunten Farben.