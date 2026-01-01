Silvester in Stuttgart: Raketen in Personengruppe geschossen, mehrere Festnahmen

Die Silvesternacht ist in Stuttgart weitgehend friedlich verlaufen. Die Polizei zieht eine positive Bilanz – einschreiten musste sie dennoch das ein oder andere Mal.
Die Polizei hat eine positive Bilanz nach der Silvesternacht in Stuttgart gezogen. „Unser Einsatzkonzept, bestehend aus Präsenz und niederschwelligen Kontrollen ging auf“, sagte Polizeisprecher Timo Brenner. Der Fokus der Beamten lag dabei auf der Einhaltung der Feuerwerksverbotszone innerhalb des sogenannten Cityrings. Eine große Party auf dem Schlossplatz gab es in diesem Jahr nicht, er war zeitweise abgesperrt gewesen.