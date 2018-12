Silvester in Stuttgart Nebel trübt die Freude am Feuerwerk

Von red/jbr/dpa 31. Dezember 2018 - 11:24 Uhr

Raketen im Nebel: Bafden-Württemberg zeigt sich von seiner bewölkten Seite. Foto: dpa

Freie Sicht auf das Silvester-Feuerwerk? In Baden-Württemberg endet das Jahr 2018 wohl eher trüb und nebelig. Doch der Deutsche Wetterdienst hat auch gute Temperatur-Nachrichten für den Jahreswechsel.

Stuttgart - Nebel könnte die Freude am Feuerwerk in der Silvesternacht in Baden-Württemberg trüben. Gleichzeitig bleibt es aber voraussichtlich trocken, obwohl es stark bewölkt ist. Das sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Offenburg. Die Temperaturen bleiben mit 0 bis 5 Grad so gerade noch im positiven Bereich.

Mehr zum Thema

Bilder, Service und Wissenswertes – in unserem Silvester-Special

Diese Wetterlage begünstigt leider auch die Entwicklung von Feinstaub – gerade in der Stuttgarter Kessellage: „Die feuchte Luft und Böllerpartikel begünstigen den Nebel in der Nacht“, sagte Sarah Müller, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst. Außerdem sorge die Windstille dafür, dass die dicke Luft zäh über der Stadt hänge.

„Aus Erfahrung können wir sagen, dass die windschwache Wetterlage eine hohe Feinstaubkonzentration fördert“, sagt Müller. Die Wetterexpertin geht davon aus, dass die Werte deutlich höher sein werden als üblicherweise während eines Feinstaubalarms unter dem Jahr. Vor allem kurz nach Mitternacht „steigen die Werte extrem an und fallen nur zögerlich wieder ab“.

Das Jahr beginnt trüb und regnerisch

Im Bergland und im Allgäu können in der Silvesternacht Minusgrade erreicht werden.

Am Neujahrstag bleibt es morgens ziemlich nebelig. Die Sonne versteckt sich hinter den Wolken, und am Nachmittag zieht dann auch Regen nach Baden-Württemberg. Es bleibt tagsüber mit 3 bis 8 Grad relativ mild. Kälter wird es in der Nacht zum Mittwoch: Es kann in Höhenlagen ab 400 Metern schneien.

Lesen Sie hier, warum rund um die Stuttgarter Grabkapelle striktes Feuerwerksverbot gilt.