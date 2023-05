1 Was erwartet die Stuttgarter Feuerwehr in der Silvesternacht? Foto: 7aktuell/Simon Adomat

Beim ersten Böllerverbot gab es in der Silvesternacht 2020/21 in Stuttgart gerade mal einen Brand zu löschen. Was ist diesmal zu erwarten?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wird es wieder so ruhig bleiben wie beim letzten Jahreswechsel? Knallen statt der Böller einfach nur die Sektkorken? Zum zweiten Mal steht Silvester unter dem Zeichen eines Feuerwerksverkaufsverbots – und das hatte für die Feuerwehren in Stuttgart und der Region deutliche Auswirkungen. „Wir haben die Personalbesetzung zu Silvester leicht erhöht“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand, „aber nicht so stark wie sonst in den Jahren zuvor.“