Silvesternacht in der Hand der Demonstranten

Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Stuttgart

1 Die Polizei wird auch in der Silvesternacht Demonstrationen begleiten dürfen. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Menschenleere Straßen und Plätze wegen der Corona-Ausgangssperre in der Silvesternacht? Wie sich in Stuttgart zeigt: nicht ganz.









Stuttgart - Nicht für alle gilt das karge Silvesterprogramm – mit nächtlicher Ausgangssperre, höchstens fünf Kontakten aus zwei Haushalten, verbotenem Aufenthalt ohne triftigen Grund im öffentlichen Raum. Das Demonstrationsrecht ist durch die Corona-Verordnung nicht außer Kraft – und das wird in Stuttgart ausgiebig genutzt: An Silvester sind von 16 bis 1.30 Uhr in der Innenstadt Demos gegen Corona-Maßnahmen angemeldet.