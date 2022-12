3 Für die Silvesterparty hat der Aufbau der Bühne, die auf dem Schlossplatz vor dem Riesenrad steht, begonnen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Vor dem Riesenrad wird seit Dienstag eine Bühne aufgebaut: Glasperlenspiel, Paul Potts und eine Lasershow locken zum Jahreswechsel auf den Schlossplatz. Was ist bei der Silvesterparty noch geboten? Wie läuft der Vorverkauf?















Die Stadt Stuttgart zahlt fürs Programm, damit das neue Jahr mitten in der City friedlich, mit namhaften Künstlern und ohne Angst vorm Böllern in Menschenmassen begrüßt werden kann. Für die große Silvesterparty vor dem Neuen Schloss wird nun die Bühne aufgebaut. Bis Ende der Woche wird der Schlossplatz bis zur Königstraße abgezäunt. An den Eingängen, die sich an den Seiten zur Planie und zum Oberen Schlossgarten befinden, wird es strenge Kontrollen mit Bodycheck geben, weil Knallkörper sowie die Mitnahme von Glas aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen sind.

Michael Wilhelmer und Michael Schmücker bewirten die Gäste

Der zentrale Platz der Stadt war zum Jahreswechsel nicht immer ein Ort zum Wohlfühlen. Nun will die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart mit einer aufwendig bespielten Party unter dem Motto „Zusammen“ Menschen quer durch die Generationen auf den Schlossplatz locken, die friedlich feiern wollen und sich an einem musikalischen sowie visuellen Gemeinschaftserlebnis erfreuen. Für die kulinarischen Angebote sind Wasenwirt Michael Wilhelmer und Michael Schmücker, der Wirt des Historischen Volksfestes, gemeinsam verantwortlich. Um 19 Uhr werden die Eingänge geöffnet. Der Berliner DJ Dan Le Blonde, der seit vielen Jahren in den Clubs von Miami, Ibiza und New York unterwegs ist, legt dann schon auf.

Der eingezäunte Platz könnte 20 000 Besucherinnen und Besucher aufnehmen. Diese Kapazitätsgrenze ist erlaubt, dürfte aber kaum erreicht werden. Christian Eisenhardt, Veranstaltungsleiter bei in.Stuttgart, würde sich über eine „fünfstellige Publikumszahl“ freuen, also über alles über 10 000 Besucherinnen und Besucher. Noch ist beim Vorverkauf, sagt Eisenhardt, „Luft nach oben“.

Wie ist die Reihenfolge auf der Bühne?

OB Frank Nopper (CDU) wird um 20 Uhr die Gäste begrüßen. Die Stadt gewährt einen Zuschuss in Höhe von einer Million Euro für die Silvesterparty aus dem Haushalt. Moderatorin ist Nicole Köster von SWR 1. Zunächst spielt das Prime Orchestra aus der ukrainischen Stadt Charkiw auf. Die Musikerinnen und Musiker kombinieren klassische Streicher und Blechbläser mit einer Rockband, einem Chor und einem DJ. Rockband, verschiedenen Sängern, einem Chor und einem DJ. Es folgt Paul Potts, der 2007 als Kandidat der Talentshow „Britain’s Got Talent“ mit seiner Version der Arie „Nessun dorma“ weltberühmt geworden ist. Als Headliner ist das Elektro-Pop-Duo Glasperlenspiel gebucht, das aus der deutschen Musikszene kaum noch wegzudenken ist. Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg stammen vom Bodensee und stürmten mit ihrem Hit „Geiles Leben“, der zu den meistverkauften deutschen Singles aller Zeiten gehört, die Charts.

Auch Artisten sind dabei

Darüber hinaus tritt das Ensemble VoLa mit Tanz, Artistik, Schauspiel, Musik und Performance-Kunst auf. Der Name steht für „Fliegen“, was der Company an Hauswänden, am Trapez oder Tuch gelingt. Auch das Riesenrad dreht sich in der letzten Nacht des alten Jahres und ist von 19 Uhr an den Besuchern der Silvesterparty zum üblichen Preis vorbehalten. Bis 1 Uhr kann gefeiert werden auf dem Schlossplatz.

Wo gibt es Karten und was kosten sie?

Der Eintritt für das Silvester-Event kostet im Vorverkauf für Erwachsene zwölf Euro und ermäßigt acht Euro. Familien (zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 15 Jahre) bezahlen insgesamt 25 Euro. Tickets gibt es bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 07 11 / 2 55 55 55, an allen bekannten Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen oder online über www.easyticket.de. Die Tickets können auch noch am Veranstaltungstag online erworben und zu Hause ausgedruckt werden. Auch an der Abendkasse direkt am Veranstaltungsgelände auf der Königsstraße kann man noch Tickets für die Silvestershow erwerben. Erwachsene bezahlen dann 15 Euro und Familien 30 Euro. Ein ermäßigtes Ticket kostet zehn Euro. Alle Eintrittskarten sind Kombitickets und berechtigen zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV im VVS-Gebiet.