Silvester in Deutschland: Mehrheit der Bundesbürger will Verbot von privatem Feuerwerk

Die Knallerei zum Jahreswechsel soll der Tradition nach die bösen Geister vertreiben. Doch die meisten Menschen in Deutschland wollen inzwischen darauf verzichten, fühlen sich gestört.

Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger befürwortet ein Verbot von privatem Feuerwerk zu Silvester. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv (Donnerstag) wollen 60 Prozent keine Böller und Raketen zum Jahreswechsel. 37 Prozent der Befragten lehnen ein solches Verbot allerdings ab. Frauen sind häufiger als Männer dafür, privat gezündetes Silvester-Feuerwerk zu verbieten.

Obwohl Deutschlands Feuerwerksbranche durch den Verkauf von Böllern und Raketen zum Jahreswechsel 2024/2025 mit 197 Millionen Euro Umsatz erst ein Rekordergebnis gemeldet hatte, planen in diesem Jahr laut Umfrage nur 16 Prozent der Deutschen den Kauf von Feuerwerk.

Mehrheit plant geringe Ausgaben für Silvesterfeuerwerk

Von denjenigen, die zu Silvester den Kauf von Feuerwerk planen, wollen die meisten Befragten weniger als 20 Euro (20 Prozent) oder weniger als 50 Euro (62 Prozent) dafür ausgeben. Nur 15 Prozent der Käufer planen mit Ausgaben von mehr als 50 Euro.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 15. und 16. Dezember 2025 erhoben. Befragt wurden demnach 1.002 Personen bei einer statistischen Fehlertoleranz von plus/minus 3 Prozentpunkte.