Silvester in Deutschland: Mehrheit der Bundesbürger will Verbot von privatem Feuerwerk

Die Knallerei zum Jahreswechsel soll der Tradition nach die bösen Geister vertreiben. Doch die meisten Menschen in Deutschland wollen inzwischen darauf verzichten, fühlen sich gestört.
Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger befürwortet ein Verbot von privatem Feuerwerk zu Silvester. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv (Donnerstag) wollen 60 Prozent keine Böller und Raketen zum Jahreswechsel. 37 Prozent der Befragten lehnen ein solches Verbot allerdings ab. Frauen sind häufiger als Männer dafür, privat gezündetes Silvester-Feuerwerk zu verbieten.