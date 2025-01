USA: Auto fährt an Silvester in New Orleans in Menschenmenge – mehrere Tote

Auto fährt an Silvester in New Orleans in Menschenmenge – mehrere Tote

In der US-Südstaatenmetropole New Orleans ist es in der Neujahrsnacht Berichten zufolge zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Im berühmten Ausgehviertel French Quarter sei ein Auto in eine Menschenmenge gefahren, berichteten örtliche Medien mit Verweis auf Behördenangaben. Es könnten mindestens zehn Menschen gestorben sein, und es gebe mindestens 26 Verletzte, berichtete der Lokalsender 4WWL und berief sich auf die Polizei. Die Zahl der Toten deckt sich mit den Informationen der Nachrichtenagentur AFP, die sich auf Angaben der örtlichen Stadtverwaltung beruft.