Silvester in Berlin: Mehr als ein Dutzend Verfahren nicht abgeschlossen

Mehrere Hundert Festnahmen, illegales Feuerwerk, verletzte Bölleropfer – die Polizei ist in der vergangenen Silvesternacht in Berlin ständig im Einsatz. Bis heute laufen Ermittlungen.
Einen Monat vor Silvester beschäftigen noch immer Straftaten vom vergangenen Jahreswechsel die Justiz. Bei der Staatsanwaltschaft Berlin sind 15 Verfahren offen, wie Sprecher Michael Petzold auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dazu zählen etwa die Ermittlungen zu Explosionen sogenannter Kugelbomben in Schöneberg und Tegel. Insgesamt wurden den Angaben nach 576 Verfahren zu silvestertypischen Delikten nach dem vergangenen Jahreswechsel in Berlin eingeleitet.