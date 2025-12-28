Silvester in Baden-Württemberg: Wunderkerze statt Böller - warum die Regierung zu kleinem Feuerwerk rät

Weniger Lärm, weniger Verletzungen, mehr Rücksicht: Weshalb Wunderkerzen und kleine Fontänen an Silvester nicht nur Kindern und Tieren guttun.
Zum Schutz von Gesundheit und Umwelt rät die Landesregierung an Silvester zu kleinem Feuerwerk. Damit seien im Sprengstoffgesetz Feuerwerkskörper gemeint, von denen nur sehr geringe Gefahren ausgehen: etwa Wunderkerzen, Tischfeuerwerk oder kleine Fontänen. „Weniger Lärm, weniger Müll und weniger Verletzungen sorgen dafür, dass der Jahreswechsel für alle sicher und entspannt bleibt“, hieß es in einer Mitteilung.