In Baden-Württemberg drohen hohe Strafen für unerlaubtes Böllern. Welche Städte haben explizite Verbotszonen eingerichtet? Eine Übersicht.
Alle Jahre wieder entzündet sich an Böllern und Raketen die Debatte um ein Feuerwerksverbot. Der Verkauf selbiger hat an diesem Montag begonnen, abgebrannt werden darf das Material eigentlich nur an Silvester und Neujahr. Einige Unverbesserliche konnten es auch in diesem Jahr nicht erwarten – und zahlten prompt einen hohen Preis. In Mannheim geriet in dieser Woche ein Nebengebäude einer Bar in Brand, in Heidelberg wurde ein 18-Jähriger durch einen Feuerwerkskörper schwer im Gesicht verletzt.