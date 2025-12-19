Silvester im TV: So läuten Joko und Klaas das neue Jahr ein

Rund um den Jahreswechsel zeigt ProSieben jede Menge von Joko und Klaas. Die beiden starten in der Silvesternacht auf ProSieben den Countdown für 2026 und sind auch am 1. Januar auf Sendung.
Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben sich ihre zuvor erspielten 15 Minuten Sendezeit von "Joko & Klaas LIVE" für die Silvesternacht aufgespart. Das haben die beiden Entertainer bereits am Donnerstagabend verkündet. Unter dem Titel "Silvester mit Joko & Klaas - Der Countdown" läuten sie das neue Jahr ein.