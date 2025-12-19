Silvester im TV: So läuten Joko und Klaas das neue Jahr ein

Rund um den Jahreswechsel zeigt ProSieben jede Menge von Joko und Klaas. Die beiden starten in der Silvesternacht auf ProSieben den Countdown für 2026 und sind auch am 1. Januar auf Sendung.

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben sich ihre zuvor erspielten 15 Minuten Sendezeit von "Joko & Klaas LIVE" für die Silvesternacht aufgespart. Das haben die beiden Entertainer bereits am Donnerstagabend verkündet. Unter dem Titel "Silvester mit Joko & Klaas - Der Countdown" läuten sie das neue Jahr ein.

Joko und Klaas gehen rund um den Jahreswechsel mehrfach auf Sendung Nun hat auch der Sender die Show zum Jahreswechsel offiziell angekündigt. Am 31. Dezember gehen die beliebten Entertainer um 23:45 Uhr auf ProSieben und auf Joyn mit ihrem Silvester-Countdown auf Sendung.

Schon davor gibt es die beiden Publikumslieblinge am Silvesterabend zu sehen, wie ProSieben weiter mitteilt. Der Sender zeigt um 18:05 Uhr "Silvester für Eins" mit Joko & Klaas: "Die etwas andere Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms", heißt es dazu.

Am 1. Januar 2026 dürfen sich die Fans von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dann auf "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026" (20:15 Uhr) freuen. Gewinnen Joko & Klaas in der Sendung, steht für ProSieben zum Start in 2026 mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel, so der Sender. Verlieren die beiden Angestellten die Gala, müssen sie sich wie üblich ganz in die Dienste von ProSieben stellen.

Abschied für "Duell um die Welt"

Von einer anderen Sendung der Moderatoren mussten sich die Zuschauer dafür gerade erst trennen. "Das Duell um die Welt" ist Geschichte. Die beiden Entertainer verabschiedeten sich am 14. Dezember von ihrem Erfolgsformat auf ProSieben. Nach 13 Jahren zogen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf aus freien Stücken den Stecker. "ProSieben hätte uns wahrscheinlich noch 20 Jahre weitermachen lassen, aber wir haben das Gefühl, jetzt ist eine gute Zeit", erklärte Heufer-Umlauf.