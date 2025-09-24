Silvester auf dem Schlossplatz: Große Party auf der Kippe – Polizei prophezeit „pyrotechnische Anschläge“

Ohne zentrale Silvesterparty auf dem Schlossplatz befürchtet die Stadt „Bilder, die keiner will“. Die Gemeinderäte hadern mit einer Million Euro Kosten. Sie vertagen das Thema.
Knapp eine Million Euro für die zentrale Silvesterfeier auf dem Schlossplatz mit Musik, Lichtshow und Gastro – ist das in Zeiten knapper Haushaltskassen klug und vermittelbar? Um diese Frage ging es in der jüngsten Sitzung des Stuttgarter Verwaltungsausschusses. Die Stadt müsste die gesamten Kosten tragen, weil das Land eine Beteiligung abgelehnt hatte. Um es vorweg zu nehmen: Viele Rätinnen und Räte waren derart hin und her gerissen, dass sie die Abstimmung darüber vertagten – dabei wird die Zeit bis zum Jahresende langsam knapp.