„Silver Tsunami“ – fluten Babyboomer-Häuser wirklich den Immobilienmarkt?

Der „Silver Tsunami“ rollt angeblich an: Millionen Immobilien in Babyboomer-Hand könnten bald den Besitzer wechseln. Was ist dran an dem neuen Schlagwort?
In Deutschland bahnt sich möglicherweise eine grundlegende Veränderung auf dem Immobilienmarkt an. Experten sprechen von einem sogenannten „Silver Tsunami“ - einer Entwicklung, bei der innerhalb relativ kurzer Zeit sehr viele Wohnimmobilien auf den Markt kommen könnten, weil ihre bisherigen Eigentümer altersbedingt ausziehen, ins Pflegeheim wechseln oder versterben.