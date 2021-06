1 Feuerwehr und Polizei rückten aus (Symbolbild). Foto: imago images/Jochen Eckel

In Stuttgart-Sillenbuch und in Stuttgart-Möhringen kommt es am Donnerstagabend zu Bränden an Fahrzeugen. Polizei und Feuerwehr rücken aus. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Stuttgart - In Stuttgart ist es am Donnerstagabend zu zwei Fahrzeugbränden gekommen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Jogger kurz nach 23 Uhr einen Schmorbrand an einem an der Kemnater Straße in Stuttgart-Sillenbuch abgestellten BMW. Er alarmierte Polizei und Feuerwehr, die den Brand schließlich löschte.

Ebenfalls gegen 23 Uhr geriet ein Motorroller der gleichen Marke an der Steinbrunnenstraße in Stuttgart-Möhringen in Brand. Eine Anwohnerin verständigte den Besitzer, der den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschte. Das Fachdezernat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 an die Kriminalpolizei zu wenden.