Das Handy ist im Alltag stets dabei und bekommt währenddessen einiges ab. Handyhüllen aus Silikon sind da besonders praktisch. Das weiche Material bietet einen guten Schutz vor Schmutz sowie Erschütterungen und lässt sich zusätzlich auch einfach reinigen. Diese Möglichkeiten zur Reinigung gibt es:

1. Feuchttücher für leichte Verschmutzungen

Eine Reinigung der Silikonhülle sollte nicht erst dann erfolgen, wenn Verschmutzungen offensichtlich sind. Vergilbungen lassen sich langfristig zwar nicht aufhalten, können aber oft durch eine regelmäßige Reinigung vorgebeugt bzw. hinausgezögert werden. Für die regelmäßige Reinigung bieten sich Feuchttücher an (auf Amazon kaufen / ANZEIGE). So kann auch gleich das Handy selbst gereinigt und desinfiziert werden, denn laut dem TÜV (1) reinigt nur jeder vierte Deutsche sein Handy regelmäßig.

2. Gründliche Reinigung

Wer die Silikonhülle gründlicher reinigen möchte, kann dies mit einem Schwamm (weiche Seite), etwas Spülmittel und warmem Wasser tun. Geben Sie die Silikonhüllen dazu in eine Schüssel mit warmem Wasser sowie etwas Spülmittel und reinigen Sie sie mit dem Schwamm grob vor. Lassen Sie die Silikonhülle nun für etwa 20 Minuten in der Lösung liegen und reinigen Sie sie anschließend mit dem Schwamm gründlich nach. Anschließend mit einem Küchenpapier gut abtrocknen. Fertig!

3. Waschmaschine (30 Grad)

Eine weitere einfache Möglichkeit bietet die Waschmaschine. Geben Sie dazu die Handyhülle einfach beim nächsten 30-Grad-Waschgang mit in die Wäsche. Wärmer sollte es allerdings nicht sein, da sich die Handyhülle sonst je nach Materialzusammensetzung bei höheren Temperaturen verformen kann.

Lese-Tipp: Handy schneller laden - 6 Tipps

Vergilbte Silikonhülle reinigen

Helle und durchsichtige Silikonhüllen nehmen nach einer Zeit meist eine unschöne Farbe an, indem sie vergilben. Gründe dafür gibt es je nach Materialzusammensetzung mehrere, aber langfristig aufhalten lässt sich das Vergilben in der Regel nicht. Hier kommt es stark auf die Art des Silikons an. Der Kunststoff TPU zum Beispiel wird sehr häufig zur Herstellung von Handyhüllen verwendet. Es hat ähnliche Eigenschaften wie Silikon und wird daher gerne von Verbrauchern verwechselt. Ursprünglich ist das Material gelb, weshalb bei der Herstellung ein blauer Farbstoff beigefügt wird. Dieser zersetzt sich allerdings mit der Zeit, weshalb das Material so seine ursprüngliche Farbe wieder annimmt. Silikone sind zwar in der Regel farbfester, aber auch hier kommt es stark auf die Zusammensetzung des Silikons an. Je nach Material und Ursache der Verfärbung lassen sich mit den folgenden Tipps Vergilbungen von Silikonhüllen reduzieren:

4. Warmes Wasser + Spülmittel + Natron

Manche Vergilbungen lassen sich mit Hilfe von Natron reduzieren. Füllen Sie dazu eine Schüssel mit warmem Wasser und vermischen Sie es mit einem Esslöffel Natron und ein paar Tropfen Spülmittel. Statt Natron können Sie auch Backpulver nehmen. Legen Sie nun die Silikonhülle für 2 Stunden in die Lösung. Anschließend einfach unter warmem Wasser abspülen.

5. Waschpulver + Essig

Eine weitere Möglichkeit, um Vergilbungen von Handyhüllen aus Silikon zu reduzieren, kann Waschpulver bieten. Wichtig ist, dass es sich dabei um Waschpulver mit Bleiche handelt (Vollwaschmittel). Füllen Sie dazu eine Schüssel mit warmem Wasser und vermischen Sie einen Esslöffel Waschpulver und eine Tasse Essig. Vergewissern Sie sich, dass die Silikonhülle unter der Oberfläche bleibt und beschweren Sie diese gegebenenfalls. Lassen Sie das ganze ebenfalls für 2 Stunden einwirken und spülen Sie die Silikonhülle anschließend ab.

6. Wasserstoffperoxid

Auch Wasserstoffperoxid kann eine Möglichkeit bieten, Vergilbungen zu reduzieren. Lassen Sie dazu die Silikonhülle für etwa 2 Stunden in Wasserstoffperoxid einweichen und legen Sie diese zum Trocknen anschließend in die Sonne.

Fazit:

Silikonhüllen für Handys bieten praktischen Schutz, benötigen jedoch regelmäßige Pflege, um Verschmutzungen zu vermeiden. Leichte Verschmutzungen lassen sich mit Feuchttüchern entfernen, während eine gründliche Reinigung mit Spülmittel, warmem Wasser oder sogar in der Waschmaschine (bei höchstens 30 Grad) erfolgen kann. Je nach Materialzusammensetzung lassen sich Vergilbungen langfristig oft nicht aufhalten. Helfen können hierbei Hausmittel wie Natron, Waschpulver oder Wasserstoffperoxid.