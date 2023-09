„Silent Disco“ in Ludwigsburg

3 Die Farbe der Kopfhörer zeigt, welcher Kanal gerade eingestellt ist. Foto: Rebacca Linsenmann

Musik aus Kopfhörern statt aus dröhnenden Lautsprechern: Die Tanz- und Theaterwerkstatt hat in der Ludwigsburger Karlskaserne zur „Silent Disco" eingeladen.









Ein etwas skurriler Anblick hat sich in der Nacht zum Sonntag im Innenhof des Kunstzentrums Karlskaserne geboten. Tanzende Menschen, manche für sich allein, andere in Grüppchen, manche raumgreifend und ruhig, andere rhythmisch und ausgelassen. Und das scheinbar ganz ohne Musik. Nur leuchtende Kopfhörer auf ihren Ohren verraten, dass sie sich nicht in der Stille bewegen.