«Silberpfeil»: Mercedes-Oldtimer für 46,5 Millionen Euro versteigert

1 Nicht gerade günstig, aber dennoch bei weitem nicht das teuerste Auto der Welt: Ein seltener "Silberpfeil" aus dem Jahr 1954 ist in Stuttgart für 46,5 Millionen Euro versteigert worden. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Silbern, schnell und verdammt teuer: In Stuttgart hat ein Oldtimer-Rennwagen von Mercedes für viele Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Ihn fuhren schon bekannte Rennfahrer.











Link kopiert



Stuttgart - Ein seltener "Silberpfeil"-Rennwagen von Mercedes-Benz aus dem Jahr 1954 ist in Stuttgart für 46,5 Millionen Euro versteigert worden. Bei der Versteigerung des Auktionshauses RM Sotheby's im Mercedes-Benz Museum ging der Zuschlag an einen Bieter, der telefonisch an der Auktion teilnahm, wie in einem Livestream des Auktionshauses zu sehen war. Zusätzlich zum Verkaufspreis kommen auf den Käufer noch Gebühren und Steuern zu. Insgesamt beläuft sich der Kaufpreis damit laut Auktionshaus auf 51,155 Millionen Euro.