Auch in diesem Jahr findet Florian Silbereisens "Adventsfest" statt. Der Moderator führt bereits zum 20. Mal durch die Sendung. Wer live dabei sein möchte, kann sich in Kürze Tickets sichern.

Moderator Florian Silbereisen (44) läutet auch in diesem Jahr die Weihnachtszeit ein. Er wird in wenigen Wochen bereits zum 20. Mal durch sein "Adventsfest" führen. Die Liveshow wird am 29. November im Ersten, in der ARD-Mediathek und im ORF übertragen - einen Tag vor dem ersten Advent. Veranstaltungsort ist das Congress Centrum in Suhl. Wie der MDR mitteilt, soll der Ticketverkauf am Mittwoch, dem 8. Oktober, um 12:00 Uhr mittags starten.

Silbereisen-Premiere im Jahr 2004 Seit 2004 bringt der MDR jedes Jahr mit Silbereisen Weihnachtsstimmung auf die Bildschirme. Zuschauer dürfen sich auch 2025 auf "emotionale Momente, festliche Musik und stimmungsvolle Kulisse aus Suhl" freuen, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Eurovisionsshow wurde am 27. November 2004 erstmals von Florian Silbereisen moderiert. Damals begrüßte er Gäste wie den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017) sowie die Sängerin und Sänger Vicky Leandros (76), Frank Schöbel (82), Nana Mouskouri (90), David Hasselhoff (73) und Mireille Mathieu (79).

Zahlreiche Stars gaben sich bereits die Ehre

Viele weitere nationale und internationale Stars waren schon bei der Adventsshow zu Gast. Unter anderem gaben sich auch Otto Waalkes (77), Helene Fischer (41), Roland Kaiser (73), Andrea Berg (59), Barbara Schöneberger (51), Michelle Hunziker (48) und André Rieu (76) die Ehre.

Feste Bestandteile der Sendung sind daneben auch die Familien-Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski (78), ein Besuch des Nürnberger Christkindes und die Adventsgeschichte. Die Show stattete Cottbus und Zwickau Besuche ab, kehrte aber im Jahr 2007 nach Thüringen zurück. Seitdem findet das "Adventfest" in Suhl statt.