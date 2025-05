Silber geht an Billy Idol: Albumcharts: Schwedische Band Ghost erobert Platz eins

1 Die schwedische Hardrock-Band Ghost hat die Albumcharts erobert. Foto: Action Press/ Drw-Images / BACKGRID

In den Albumcharts hat sich diese Woche einiges getan - Platz eins kommt aus Schweden in Form der Hardrock-Band Ghost. Auch auf den anderen Plätzen regieren größtenteils die Gitarren.











Bei den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, hat diese Woche die schwedische Hardrock-Band Ghost die Nase vorne. Ihr Album "Skeletá" ist - wie auch schon ihr 2022 erschienenes Werk "Impera" - auf den ersten Platz eingestiegen. Auf Platz zwei konnte sich Billy Idol (69) mit seinem neuesten Album "Dream Into It" platzieren, gefolgt von Phillip Boa and The Voodooclub, der mit der remasterten Version von "Hair" an dritter Stelle steht.