Sila Sahin: Das sind ihre Pläne nach Alles was zählt

(ae/spot) 12.01.2024 - 13:52 Uhr , aktualisiert am 12.01.2024 - 13:52 Uhr

Das sind ihre Pläne nach "Alles was zählt"

1 In "Alles was zählt" war Sila Sahin seit August zu sehen. Die Serie läuft montags bis freitags ab 19:05 Uhr bei RTL. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Heute Abend flimmert die vorerst letzte "Alles was zählt"-Folge mit Sila Sahin über den Bildschirm. Die Schauspielerin legt nach fünf Monaten eine Pause ein. Die will sie vor allem für ihre Familie nutzen - und eine ganz besondere Stadt.











Nach fünf Monaten verabschiedet sich Sila Sahin (38) schon wieder von "Alles was zählt" - zumindest vorerst. Ihre letzte Szene ist am heutigen Freitag, 12. Januar, ab 19:05 Uhr bei RTL zu sehen. Nun will die Schauspielerin erstmal eine Pause genießen. Und ihre neue alte Heimat Berlin.