Sigmaringen: Trio nach Angriff auf Krankenhaus-Patient in Haft

Ein Mann liegt im Krankenhaus. Dann kommen drei Männer in sein Zimmer und schlagen auf ihn ein. Was die Polizei über die Verdächtigen weiß.











Nach einem Angriff auf einen Patienten in einem Krankenhaus in Sigmaringen sind drei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Die 21, 28 und 31 Jahre alten Männer sollen den Patienten am Sonntag in seinem Krankenzimmer aufgesucht, auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dabei sollen sie auch sein Handy gestohlen haben. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Das Motiv des Angriffs sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin.