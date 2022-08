1 Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. (Symbolbild) Foto: IMAGO/onw-images/Marius Bulling

Bei einem Unglück in Sigmaringen wird ein 54-Jähriger am Dienstag von einer Forstmaschine überrollt. Er stirbt noch an der Unfallstelle.















In einem Wald in Sigmaringen ist ein Mann von einer Forstmaschine überrollt worden. Der 54-Jährige überlebte das Unglück nicht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann war am Dienstagnachmittag nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen zur nächsten Arbeitsstelle gefahren. Ersten Ermittlungen zufolge stieß der Holzvollernter eines Kollegen wohl gegen den Wagen. Der 54-Jährige stieg aus, lief hinter den Vollernter und wurde dabei überrollt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Weitere Details waren noch unklar.