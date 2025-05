1 Ein Mann ist in Haft (Symbolbild). Foto: Jens Kalaene/dpa/Jens Kalaene

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen eskaliert ein Streit. Ein Polizist wird verletzt. Nun ist ein Verdächtiger vor den Haftrichter gekommen.











Nach einem mutmaßlichen Kopfstoß gegen einen Polizeibeamten in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Sigmaringen ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 41 Jahre alte Verdächtige sei am Donnerstag im Sigmaringer Stadtgebiet vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.