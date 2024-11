1 Die Polizei konnte den Mann bei seiner Flucht festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand bedroht und attackiert Beamte. Dann schließt er sich in seinem Reihenhaus ein und legt Feuer.











Ein Mann soll in einem psychischen Ausnahmezustand in Sigmaringen Polizisten bedroht, angegriffen und ein Feuer auf seinem Balkon gelegt haben. Der 61-Jährige konnte festgenommen werden und sei zuerst in eine Fachklinik gebracht worden. Dann kam er in Untersuchungshaft, wie eine Polizeisprecherin sagte.