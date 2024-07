1 Ein Klassenausflug mit dem Kanu endete für vier Achtklässler bei Sigmaringen in der Donau. Foto: imago//Markus Keller

Kurz vor den Sommerferien ist eine achte Klasse mit Kanus auf der Donau unterwegs. Doch der Schulausflug endet für einige im Wasser. Ein 14-Jähriger muss von der Feuerwehr gerettet werden.











Vier Achtklässler sind bei Sigmaringen auf einem Klassenausflug mit ihrem Kanu gekentert und in der Donau gelandet. Drei der Jugendlichen retteten sich am Dienstagnachmittag selbst an das Ufer, wie die Polizei mitteilte.