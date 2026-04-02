Sigmaringen: 19-Jähriger wird stundenlang gequält

Stundenlange Misshandlungen, Bedrohung mit Messer und Pistole: In Sigmaringen soll ein Trio einen 19-Jährigen brutal überfallen haben. Nun sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft.
Drei Männer im Alter von 19, 24 und 30 Jahren sollen einen 19-Jährigen in Sigmaringen überfallen, gefesselt, bedroht, verletzt und beraubt haben. Der 19-Jährige, der mittlerweile in Haft sitzt, soll dem gleichaltrigen Opfer vor einer Gaststätte eine Augenbinde angelegt und ihn unter körperlichem Zwang in einen Nebenraum des Lokals gebracht haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dort soll er den Mann zusammen mit den zwei weiteren Verdächtigen mehrere Stunden lang eingeschüchtert und sowohl körperlich als auch seelisch misshandelt haben.