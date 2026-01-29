Die Städtische Wohnbau in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) treibt mehrere Vorhaben voran. Der Geschäftsführer erklärt, wie auch für Mieter günstiger Wohnraum geschaffen wird.
Bis zu 80 neue Eigentumswohnungen in zentraler Lage: In Kornwestheim soll unter dem Namen „Sigle-Areal“ ein großes Bauprojekt umgesetzt werden. Geplant ist es auf einer mit alten Bäumen bewachsenen Fläche, die an Karl-, Weimar- und Stuttgarter Straße angrenzt. In den kommenden Jahren möchte die Städtische Wohnbau auch an anderen Stellen in der Stadt zusätzlichen Wohnraum schaffen.