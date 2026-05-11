Die Sagrada Família, ein Blick über die Dächer und dann noch Musik von Eric Clapton: Heidi Klum erkundet Barcelona trotz ihres Muskelfaserrisses. Dabei ist sie allerdings etwas langsamer unterwegs als gewohnt. Hündchen Fritz kann sie dennoch tragen.
Heidi Klum (52) hat sich bei einem Werbeshooting in Barcelona einen Muskelfaserriss am Fuß zugezogen. Davon lässt sich das Model die gute Laune aber nicht verderben, sondern genießt die Zeit in der spanischen Stadt jetzt kurzerhand humpelnd. So besichtigte sie am Sonntag die Sagrada Família und besuchte ein Konzert von Eric Clapton (81).