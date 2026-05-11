Die Sagrada Família, ein Blick über die Dächer und dann noch Musik von Eric Clapton: Heidi Klum erkundet Barcelona trotz ihres Muskelfaserrisses. Dabei ist sie allerdings etwas langsamer unterwegs als gewohnt. Hündchen Fritz kann sie dennoch tragen.

Heidi Klum (52) hat sich bei einem Werbeshooting in Barcelona einen Muskelfaserriss am Fuß zugezogen. Davon lässt sich das Model die gute Laune aber nicht verderben, sondern genießt die Zeit in der spanischen Stadt jetzt kurzerhand humpelnd. So besichtigte sie am Sonntag die Sagrada Família und besuchte ein Konzert von Eric Clapton (81).

"Ich weine, es ist so schön" Klum kann sich ohne Krücken bewegen, jedoch langsamer als gewohnt. Wie auf Videos zu sehen ist, zieht sie derzeit ein Bein nach. Die berühmte Basilika des Baumeisters Antoni Gaudí ließ sie sich trotz ihres Handicaps nicht entgehen. In einem Instagram-Posting zeigte sie sich bei Sonnenschein und blauem Himmel begeistert: "Ich weine, es ist so schön", bekundete sie zu Herzen-Smileys. Sie veröffentlichte mehrere Impressionen von ihrem Besuch, bei dem sie einmal mehr ihren Terrier-Mix Fritz dabei hatte.

Konzertbesuch mit Elle MacPherson

Den kleinen weißen Hund hatte sie Ostern adoptiert, er ist seitdem ständig an ihrer Seite. Sie nahm ihn bereits mit zur Arbeit oder trug ihn durch die Straßen von New York. Bei einem Auftritt bei der OMR in Hamburg war er in der vergangenen Woche sogar auf der Bühne mit dabei. "Fritz ..... mein kleiner Begleiter. Ich liebe es, dich zu versorgen und du dich um mich zu kümmern", schwärmte sie am Montagmorgen in einem weiteren Posting. Zuvor hatte sie noch verraten, dass in Barcelona auch noch ein Konzert von Eric Clapton anstand. Am Sonntagabend feierte sie dort in Begleitung einer berühmten Modelkollegin: Elle MacPherson (62). Ihr dankte sie anschließend "für eine fantastische Nacht".

Vor wenigen Tagen hatte Heidi Klum offenbart, dass sie in Barcelona ungeplant ins Krankenhaus musste. in der Notaufnahme des "Centro Médico Teknon" erhielt sie die Diagnose "Muskelfaserriss". Sie soll bei einem Werbeshooting unglücklich umgeknickt sein.