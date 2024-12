Sienna Miller: Schauspielerin wird Botschafterin von König Charles III.

Sienna Miller (42) hat eine neue wichtige Rolle übernommen - allerdings nicht vor der Kamera, sondern als Botschafterin der King's Foundation. Die Ernennung der 42-jährigen Schauspielerin wurde am 12. Dezember bei einem festlichen Weihnachtskonzert in der Londoner St. Paul's Church bekannt gegeben.

Die gebürtige New Yorkerin, die in London aufwuchs, zeigte sich bei der Verkündung in einem eleganten marineblauen Jumpsuit aus Kaschmirwolle - passenderweise ein Werk der Textilstudenten der Stiftung von König Charles III. (76). Zum Outfit kombinierte sie rote Peeptoe-Pumps, eine farblich abgestimmte Clutch sowie eine auffällige Goldkette.

Schauspielerin hat ein persönliches Interesse

Die von König Charles 1990 gegründete Stiftung widmet sich der Förderung traditioneller Handwerkskünste und der nachhaltigen Entwicklung von Gemeinden. Miller bringt dabei nicht nur ihre Strahlkraft als Star mit, sondern auch eine persönliche Leidenschaft für das Textilhandwerk. "Ich freue mich besonders darauf, mein Interesse an Textilien und Textilproduktion zu vertiefen, in denen die Stiftung so viel Expertise besitzt", erklärte die zweifache Mutter laut dem "People"-Magazin.

Bei der festlichen Zeremonie las Miller gemeinsam mit Angelica Ellis, einer Absolventin des Stickerei-Programms der Stiftung, das berühmte Gedicht "Christmas" von Sir John Betjeman (1906-1984). Bereits im September hatte die Schauspielerin das Hauptquartier der Organisation, Dumfries House, besucht.

Prominente Unterstützung

Mit ihrer Ernennung folgt Miller auf Fußball-Ikone David Beckham (49), der im Juni als Botschafter gewonnen werden konnte. Die Führung der Stiftung zeigte sich begeistert über den prominenten Neuzugang. "Wir freuen uns sehr, Sienna Miller in der Organisation willkommen zu heißen", erklärte Geschäftsführerin Kristina Murrin. Gemeinsam wolle man sich für den Aufbau nachhaltiger Gemeinschaften und die Verbesserung von Lebensbedingungen weltweit einsetzen.

Die King's Foundation bietet zahlreiche praxisorientierte Ausbildungsprogramme an, besonders im Textilbereich. Im kommenden Jahr feiert die Organisation ihr 35-jähriges Bestehen.