Sielminger Handballerin Katharina Goldammer: Leitung frei für den Bundestrainer

Katharina Goldammer steht im erweiterten Kader der deutschen U-19-Nationalmannschaft und spekuliert auf eine EM-Teilnahme im nächsten Jahr. Für ihre Karriere hat sie vor dieser Saison eine „unheimlich schwere“ Entscheidung getroffen.











Ob es so kommen wird? Dagegen hätte Katharina Goldammer jedenfalls nichts, wenn in den nächsten Tagen zuhause bei ihrer Familie in Sielmingen das Telefon klingeln würde und ein gewisser Christopher Nordmeyer am anderen Ende der Leitung wäre. Ganz im Gegenteil. Momentan steht das Handball-Talent des Erstligisten TuS Metzingen nämlich „nur“ im erweiterten Kader für die anstehenden beiden Länderspiele der deutschen U-19-Nationalmannschaft in Innsbruck gegen den Gastgeber Österreich am 28. und 29. November. Sollte allerdings kurzfristig noch eine Spielerin ausfallen, dann wäre die 17 Jahre alte Filderstädterin die erste Nachrückerin – das hat ihr der Bundestrainer Nordmeyer fest versprochen.