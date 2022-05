1 Jubel nach dem Siegtor: BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Er ist der Mann, der dem VfB mit seinem Siegtor für Borussia Dortmund gegen den Konkurrenten Hertha BSC den Weg zum Klassenverbleib ebnete. Dabei hatte Youssoufa Moukoko eine schwere Zeit hinter sich.















Youssoufa Moukoko, das 17-jährige Sturmtalent von Borussia Dortmund, hatte seinen Befreiungsschlag gelandet. Der Laufweg in die Tiefe stimmte, der Linksschuss zum 2:1 gegen Hertha BSC war satt – der Rest war Ekstase.

Die Stuttgarter Arena stand kopf.

Wie das zusammenpasst? Tor für den BVB gegen Hertha und das pure Glück 450 Kilometer südwestlich in Bad Cannstatt? Die meisten Fußballfreunde wissen das seit diesem höchstemotionalen Samstag ja längst, allen anderen sei es hier noch mal erklärt: Moukoko ist der Mann, der den Klassenverbleib des VfB möglich gemacht hat mit seinem 2:1 in der 84. Minute gegen Hertha BSC, das ja aus Stuttgarter Sicht keinen Punkt holen durfte beim BVB. Nach Moukokos Tor herrschte der Ausnahmezustand in der VfB-Arena. Das Tor zum 2:1 in Dortmund gegen Berlin lieferte einen Rückenwind im Stuttgarter Hexenkessel, der einem Orkan glich.

Moukoko katapultierte den VfB Stuttgart also neben dessen eigenem Zutun gegen Köln auf den Gipfel der Glückseligkeit und genoss, na klar, vor der Dortmunder Südtribüne selbst die Ovationen – aus guten Gründen. So hatte der Angreifer vorher eine lange Leidenszeit hinter sich. Das Sturmjuwel funkelte zuletzt nicht mehr so hell, wie es das mal getan hatte. Für die Dortmunder könnte es nun sogar eine Option sein, den bis 2023 laufenden Vertrag von Moukoko zu verlängern und ihn zur Erhöhung seiner Spielanteile in diesem Sommer an einen anderen Verein auszuleihen.

Verletzungen, Formtiefs, Unruhe – das jedenfalls war Moukokos abgelaufene Saison, die jetzt am späten Samstagnachmittag aber ihren späten Höhepunkt fand. Einer, den ihm keiner mehr nehmen kann: Youssoufa Moukoko hat den VfB Stuttgart zum Klassenverbleib geschossen.