Siegt er dieses Mal?: Wer stiehlt mir die Show?-Rückkehr: Teddy Teclebrhan zeigt Ehrgeiz

Ab 2. März stellt sich Joko Winterscheidt (46) wieder seiner "Wer stiehlt mir die Show?"-Konkurrenz (sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder auf Joyn). In sechs neuen Folgen der mittlerweile neunten Staffel wollen ihm dieses Mal Schauspielerin Heike Makatsch (53), Sänger Rea Garvey (51) und Komiker Teddy Teclebrhan (41) die Show stehlen. Darunter ist erstmals ein Rückkehrer.

Teddy Teclebrhan nahm bereits in der zweiten Staffel teil, konnte jedoch keine Show gewinnen. "Ich bin ja in zwei Teilen hier, ich bin damals gebrochen aus dieser Show gegangen, deswegen bin ich hier, um mich zusammenzuflicken", erklärt der Comedian laut ProSieben in der Sendung. Sein Ziel sei es, vier bis fünf Mal die Show zu gewinnen. Bei einem Sieg dürfte er dann für Joko Winterscheidt übernehmen und das Quizformat in der nächsten Ausgabe moderieren. In dieser nimmt dann Winterscheidt hinter dem Pult Platz und versucht, sich seine Show zurückzuholen.

"Es war mega", schwärmte Mitstreiterin Heike Makatsch Ende Januar im Gespräch mit spot on news am Rande des Deutschen Filmballs über die Dreharbeiten zur Quizshow. "Ich wollte gar nicht, dass es aufhört. Es war tatsächlich wie eine neue Familie." Man habe auf jeden Fall "immer ein bisschen Bammel" gehabt, in der Sendung zu bestehen, erklärte Makatsch und verriet: "Und ich habe mich sicherlich auch ab und zu mal blamiert (lacht)." Wer sich auch ganz "offen und voller Freude" blamiert, ist ihr Konkurrent Teddy Teclebrhan. "Mit ihm an der Seite kann es nicht so schlimm werden", gab die Schauspielerin zu verstehen, dass der Komiker keinen Vorteil als Wiederholungstäter hatte und möglicherweise trotz seiner Ambitionen nicht immer gut performte.

Wie ProSieben weiter berichtet, wird es dieses Mal ein neues Halbfinale geben. Dieses ist wie die anderen Quiz-Kategorien in drei Gewinnstufen unterteilt. Nach jeder Gewinnstufe muss eine Kandidatin oder ein Kandidat sich aus der Show verabschieden. Im Halbfinale wird es ein direktes Duell zwischen den beiden verbliebenen Teilnehmenden geben, wovon einer ins Finale mit Joko kommt. Das wird wie gewohnt von Katrin Bauerfeind (42) präsentiert.