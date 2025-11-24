Siegried Katz aus Nagold: Dieser Korbmacher fertigt Luxusbetten und Designersofas

Siegfried Katz aus Nagold ist Korbmacher in dritter Generation. Er setzt immer wieder ausgefallene Projekte um – ob Saunazaun oder die Lounge im Segelschiff.
Siegfried Katz bewegt eine Tür aus Weidengeflecht hin und her. Sie wird später Teil einer Saunalandschaft in Winnenden werden. Wie lange hat er an dieser Tür getüftelt: „Die sieht jetzt so harmlos aus, aber die Flechtstruktur muss von der einen und der anderen Seite durchgehen. Und man muss sie natürlich auch aufmachen können.“ Manchmal kommt ihm die Lösung in schlaflosen Nächten. Er schreibt sie dann entweder auf oder geht gleich runter in die Werkstatt. Die Saunatür ist eine von vielen Einzelanfertigungen, die er im Laufe seiner mehr als 40-jährigen Selbstständigkeit als Korbmacher geschaffen hat. „Es wäre mir zu langweilig, jedes Mal das zu machen, was man schon immer gemacht hat“, sagt der 71-Jährige.