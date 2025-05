Siegreiches Land: Wer gewinnt beim ESC 2025? Das sind die Favoriten

Am 13. Mai steigt das erste Halbfinale des diesjährigen ESC. Welche Länder stehen in den Prognosen weit vorne und sind Anwärter auf den Sieg im Finale am 17. Mai?

Wer gewinnt den diesjährigen Eurovision Song Contest? Vor den Halbfinals und dem Finale am 17. Mai zeichnen sich bereits erste Favoriten ab. Vor allem ein Land steht bei den Buchmachern ganz weit oben: Schweden (38 Prozent). Das Land steht auf dem ersten Platz der Fan-Community "eurovisionworld.com". Vertreten wird es von der finnlandschwedischen Gruppe KAJ mit dem Song "Bara bada bastu" (Zu Deutsch: "Einfach in die Sauna gehen").

Die Band, die sich 2009 gegründet hat, besteht aus dem Trio Kevin Holmström, Axel Åhman und Jakob Norrgård. Ihr Lied präsentieren die Finnlandschweden aus Vörå auf Schwedisch mit finnischem Dialekt. Dabei besingen sie mit dem Saunagang eine finnische Tradition.

Lesen Sie auch

Marcus & Martinus belegten 2024 den neunten Platz für Schweden. Ein Jahr zuvor konnte Loreen (41) den Sieg holen, sie war 2012 bereits mit dabei und konnte triumphieren. Dass Schweden zu den erfolgreichsten ESC-Ländern gehört, könnte auch am Vorentscheid liegen, den es dort seit 1959 gibt. Er heißt "Melodifestivalen" und gehört zu den beliebtesten Sendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Schwedens. Viele Künstler sehen die "Melodifestivalen"-Teilnahme als Chance, sich zu präsentieren, ob mit oder ohne Sieg. KAJ setzte sich im vergangenen März gegen den ESC-Sieger von 2015, Måns Zelmerlöw (38), durch und gewann das "Melodifestivalen"-Finale. In Finnland und Schweden wurde der Song bereits zum Nummer-eins-Hit. Sie treten im ersten Halbfinale am 13. Mai auf.

Den zweiten Platz im diesjährigen Ranking belegt Österreich (22 Prozent, Auftritt im zweiten Halbfinale am 15. Mai). Countertenor JJ, bürgerlich Johannes Pietsch (24), soll für das Land mit seinem Song "Wasted Love" den Sieg holen. Er kann eine Ausbildung an der Opernschule der Wiener Staatsoper vorweisen und wandelt mit seiner Musik zwischen Pop und Klassik.

Hinter Österreich befindet sich laut "eurovisionworld.com" Frankreich (7 Prozent, Finale) mit Sängerin und Schauspielerin Louane (28) und der Ballade "Maman", die sie ihrer verstorbenen Mutter gewidmet hat. Auf der Liste möglicher Sieger für den ESC 2025 folgt Israel (5 Prozent, zweites Halbfinale) mit Sängerin Yuval Raphael (24) und ihrem Song "New Day Will Rise". Die Newcomerin will mit ihrem Lied ihre Geschichte erzählen, sie ist Überlebende der Hamas-Attacke auf das Nova-Musikfestival. Dahinter reiht sich die Belgien (4 Prozent, erstes Halbfinale) mit dem exzentrischen Sänger Red Sebastian (25) und dem Elektro-Pop-Song "Strobe Lights" ein.

Auch dieses Jahr hat die "Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision" (OGAE), die internationale Organisation aller ESC-Fans, eine Abstimmung über die Fan-Favoriten gestartet. Bis Ende April konnten die OGAE-Clubs in ihren Ländern abstimmen. Dort zeichnete sich ein ähnliches Bild ab: Schweden gewann die Abstimmung vor Österreich und den Niederlanden.

Gibt es noch mehr Prognosen? Die Streamingzahlen können ebenso Aufschluss über die beliebtesten Acts beim Publikum geben. Gemäß ESCplus sind KAJ im Ranking auf Spotify ebenfalls auf dem Thron. Im Anschluss folgen neben Claude auf Platz drei jedoch noch nicht genannte Namen wie Lucio Corsi (31), der mit der Glamrock-Ballade "Volevo essere un duro" für Italien antritt und im Streaming-Rennen Platz zwei übernimmt, sowie der italienische DJ Gabry Ponte (52), der mit dem Dancetrack "Tutta L'Italia" für San Marino performen wird und auf Platz vier bei Spotify landet. Der Streamingdienst vermeldete am 8. Mai, dass KAJ kurz vor den Halbfinals "bisher mehr als doppelt so viele Streams wie der aktuell zweitplatzierte Beitrag im diesjährigen Wettbewerb" verzeichnen kann.

So stehen die Siegchancen für Deutschland

Und wie kommen die deutschen Vertreter Abor & Tynna mit ihrem Song "Baller" bisher bei den Fans an? Bei "eurovisionworld.com" landen sie auf Platz 17, im OGAE-Voting auf Platz 13. Bei den Spotify-Streamingzahlen landen sie auf Platz sieben (Stand: 12. Mai), den ersten Platz belegen sie jedoch bei den nationalen Eurovision-Streaming-Charts. Hierzulande folgen dann Schweden, Estland, Österreich und Norwegen.

Im vergangenen Jahr stand Isaak Guderian (30) bei "eurovisionworld.com" auf Platz 22, im Finale wurde es dann der zwölfte Platz. Auf dem ersten Platz der Fan-Community stand 2024 der kroatische Vertreter Baby Lasagna mit "Rim Tim Tagi Dim", für den es am Ende "nur" für Platz zwei reichte. Den zweiten Platz des Rankings belegte Nemo (25) mit "The Code", am Ende gewann der Musikstar für die Schweiz.

Am 13. Mai steigt das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest in Basel, das zweite folgt am 15. Mai. Das Finale findet am 17. Mai statt.