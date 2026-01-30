Siegfried und Roy: Serie über legendäres Magier-Duo setzt auf CGI-Tiger

Bei der geplanten TV-Serie über Siegfried und Roy werden keine echten Tiger zu sehen sein. Die Tiere, einst das Markenzeichen der Show der legendären Magier, kommen durch digitale Effekte auf die Bildschirme.

In der geplanten Apple-TV-Serie über das Magier-Duo Siegfried und Roy wird es keine echten Tiger zu sehen geben. Die Tierrechtsorganisation PETA erklärte "The Hollywood Reporter", dass man von der Produktion die Zusicherung erhalten habe, dass die Großkatzen - einst das Markenzeichen der Show des Entertainer-Duos - ausschließlich durch digitale Effekte auf die Bildschirme kommen.

In der Erklärung heißt es unter anderem: "PETA begrüßt die mitfühlende Entscheidung von 'Wild Things', sich für die Großkatzen ausschließlich auf Hollywood-Magie zu verlassen - und hofft, dass die Botschaft der Serie unterstreicht, warum die gefährliche, archaische Nutzung von Wildtieren zur Unterhaltung langsam der Vergangenheit angehört."

Jude Law und Andrew Garfield in den Hauptrollen

Die neue Miniserie basiert auf dem erfolgreichen Podcast "Wild Things: Siegfried & Roy" und verspricht laut Ankündigung des Streamingdienstes einen tiefen Einblick in die außergewöhnliche Beziehung der beiden Showgrößen Siegfried Fischbacher (1939-2021) und Roy Horn (1944-2020). Jude Law (53) und Andrew Garfield (42) werden das legendäre Magier-Duo verkörpern.

Die Handlung soll nachzeichnen, wie das deutsch-amerikanische Duo gemeinsam mit seinen weißen Tigern Las Vegas in ein familienfreundliches Reiseziel verwandelte, so "Variety". Dabei habe das Gespann die Grenzen zwischen Illusion und Realität immer weiter ausgereizt - beruflich wie privat - bis eine Tragödie alles veränderte. Die Showkarriere der beiden Stars fand am 3. Oktober 2003 ein tragisches Ende: Der Tiger Mantacore attackierte Roy auf der Bühne und verletzte ihn schwer am Hals.

Lange Showkarriere

Der aus Rosenheim stammende Siegfried Fischbacher und der bei Bremen geborene Roy Horn lernten sich auf einem Kreuzfahrtschiff kennen. Ab den 1970er-Jahren wurden Siegfried & Roy zu festen Größen in Las Vegas. Ihr Markenzeichen: die spektakulären Auftritte mit seltenen weißen Tigern. 1988 nahmen beide die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an.

Roy Horn verstarb im Mai 2020 an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, Siegfried Fischbacher erlag rund ein halbes Jahr später im Januar 2021 einem Krebsleiden.