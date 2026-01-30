Siegfried und Roy: Serie über legendäres Magier-Duo setzt auf CGI-Tiger

Bei der geplanten TV-Serie über Siegfried und Roy werden keine echten Tiger zu sehen sein. Die Tiere, einst das Markenzeichen der Show der legendären Magier, kommen durch digitale Effekte auf die Bildschirme.
In der geplanten Apple-TV-Serie über das Magier-Duo Siegfried und Roy wird es keine echten Tiger zu sehen geben. Die Tierrechtsorganisation PETA erklärte "The Hollywood Reporter", dass man von der Produktion die Zusicherung erhalten habe, dass die Großkatzen - einst das Markenzeichen der Show des Entertainer-Duos - ausschließlich durch digitale Effekte auf die Bildschirme kommen.