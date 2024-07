Siegerehrung bei der württembergischen Rosé-Meisterschaft: Die Heimatliebe wird zum Star des Sommers

Rosé-Weine sind für viele der Inbegriff von Sommer, Leichtigkeit und Frische. Sie stehen für Lifestyle, Genuss und ein schönes Leben. Der Irrglaube, dass Rosé-Weine grundsätzlich ein Mix aus Weiß- und Rotweinen sind, mag inzwischen nicht mehr ganz so verbreitet sein. Aber es gibt etliche Weinkenner, die immer noch auf den Rosé herabschauen. Dabei gibt es in dieser Kategorie höchste Qualität, worauf Weinkolumnist Holger Gayer, der Geschäftsführende Redakteur unserer Zeitung und Moderator bei den Weinproben zur Württembergischen Weinmeisterschaft, hinweist. Das beste Beispiel dafür hat einen schönen Namen: Heimatliebe.

Weinkolumnist Holger Gayer, Winzer Christian Escher und Nico Bosch, Head of Messen & Events der Zeitungsgruppe Stuttgart /Sarah Escher

Bei der Heimatliebe handelt es sich um eine Kreation des heimatliebenden Winzers Christian Escher aus Schwaikheim. Der 34-Jährige hat eine Cuvée aus den kräftigen roten Rebsorten Spätburgunder, Zweigelt und Merlot geschaffen und nach dem schonenden Saignéeverfahren (Saftabzug) gekeltert. Schon bei der Blindverkostung war die Jury bei der Auswahl unter 40 Rosé-Weinen von dieser Liebe angetan. Doch allein die Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben über den Gewinner entschieden.

Publikumsliebling ist erneut Christian Escher geworden, der bereits 2022 die erste württembergische Rosé-Meisterschaft gewonnen hat. Sein Trophäenschrank ist gut gefüllt. Seit zehn Jahren hat der Winzer „alles gewonnen, was man gewinnen kann“, lobt Holger Gayer. Ob er nach den Erfolgen nun auch wie VfB-Stars nach Dortmund wechseln wolle? „Aber nein“, lautet die Antwort, „ich bin hier verwurzelt.“ Seinen Erfolg erklärt er damit, dass was dabei rauskomme, wenn man etwas gern mache und dies auch noch mit viel Liebe zum Detail.

Ein Zusammenspiel auf Hightech und Tradition

Noch ein Grund für die Prämierungen, sagt Escher, ist „unser Zusammenspiel aus moderner Technik und Tradition“. Winzer sind von der Natur abhängig. „Unsere Werkstatt ist im Freien, das hat schon mein Opa gesagt“, erzählt er. In den über 18 Kilometern verteilten Weinbergen von Christian Escher sind moderne Wetterstationen installiert. Da wird etwa gemessen, wie feucht die Blätter sind. Der Rosé-Meister ruft über Handy oder Laptop die Daten ab und kann schnell reagieren. Dank der technischen Errungenschaften sei die „Weinqualität in Württemberg extrem nach oben gegangen“, sagt der Zeitungsmann Gayer.

Die Stars des Sommers

Im Weingut Escher beträgt der Anteil der Rosé-Weinen, den Stars des Sommers, bereits 20 Prozent – bei den Kollegen sind es im Schnitt um die zehn Prozent. Das Herz des Weinkolumnisten schlägt für die Heimatliebe. Der Siegerwein habe eine „Wucht, aber auch Frische“, sagt Gayer, „er ist trocken, aber nicht staubtrocken.“ Dann fügt er noch hinzu: „Einfach genial!“ Die Jury lobte „Frische, Frucht und Fülle“. Und Christian Escher spricht von einem „guten Preis-Genuss-Verhältnis“. Auch schon zu einem relativ günstigen Preis darf man also genießen.

Fachgespräch im Weinkeller /Ingo Dalcolmo

Kameramann und Regisseur Ingo Dalcolmo hat die Siegerehrung in Schwaikheim, der sich eine Weinprobe anschließt, festgehalten für unsere Leserinnen und Leser, die gleich beim Start des Films große Augen machen dürfen: Der Seniorchef fährt Holger Gayer in einem offenen Oldtimer ins Weingut, nämlich im roten Mercedes-Benz 230 Sl Pagode. Verkostet werden auf der Terrasse und im Keller weitere Escher-Weine, die im Paket zum Bestellen enthalten sind. Am Samstag, 3. August, Beginn 16 Uhr, wird im Weingut in Schwaikheim eine „Rosé-Preis-Party“ gefeiert.

Was steckt in dem Weinpaket?

Ab sofort kann in unserem Portal www.shop711.de für 89,90 Euro ein Paket mit sechs Escher-Weinen bestellt werden. Darin enthalten: 2023 Weißburgunder trocken Bergkeuper; 2022 Riesling trocken Stettener Pulvermächer; 2022 Cabernet Rosé trocken; 2022 Zweigelt trocken Bergkeuper; 2021 Meisterwerk trocken und natürlich der Rosé-Meister, die Heimatliebe 2023 Rosé trocken, sowie ein Gutschein für eine Kiste Aqua Römer Quelle.

Weinmeisterschaft Die Siegerehrung mit Verkostung im Weingut Escher ist abrufbar unter dem Link https://zeitung-erleben.de zu sehen. Im Herbst setzt unsere Zeitung die beliebten Weinproben im Rahmen der Württemberger Weinmeisterschaft in vier Kategorien mit einer Sieger-Weinprobe im Dezember fort.