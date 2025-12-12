1 Olivia Jones (oben Mitte) lud einmal mehr zu "Das große Promi-Büßen" ein. Foto: Joyn/Nikola Milatovic

Das Publikum hat entschieden und aus den drei Finalisten Emma Fernlund, Jörg Dahlmann und Diogo Sangre einen Sieger gekürt. Dieser Promi gewinnt bei "Das große Promi-Büßen".











Link kopiert



Erstmalig hat Joyn allein die Zuschauerinnen und Zuschauer per Joyn-App darüber abstimmen lassen, welcher der "Das große Promi-Büßen"-Stars "die ehrlichste Haut beweist" und die vierte Ausgabe der Reality-Show gewinnen soll. In der 17. Folge aus Staffel vier mit dem Titel "Das große Promi-Büßen - Final-Reunion" gab Moderatorin Olivia Jones (56) jetzt auch das Ergebnis bekannt.