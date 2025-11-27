Wer wird 2025 der "Christmas Dancing Star"? Im Weihnachtsspecial von "Let's Dance" treten dieses Mal der allererste Sieger ebenso wie der aktuelle Gewinner der RTL-Tanzshow an.

Auf die "Let's Dance"-Fans wartet auch dieses Jahr ein besinnliches Geschenk: RTL zeigt am 19. Dezember um 20:15 Uhr wieder "Die große Weihnachtsshow". In dem Special wird am Ende der "Christmas Dancing Star" gekürt, der mit einem Preisgeld von 10.000 Euro für den guten Zweck belohnt wird. Der Sender hat nun die diesjährigen Stars der "Weihnachtsshow" bekanntgegeben.

Unter anderem wird sich das "Let's Dance"-Siegerpaar von 2006 die Ehre geben: Wayne Carpendale (48) und Isabel Edvardsson (43) kehren nach ihrem Triumph in der ersten Staffel auf das Tanzparkett zurück. Ebenso werden die "Dancing Stars" 2025 erneut antreten: Diego Pooth (22) und Ekaterina Leonova (38) gewannen im vergangenen Mai die 18. Staffel.

Hochkarätige Konkurrenz

Mit dabei sind außerdem: Die Zweitplatzierte (2017) Vanessa Mai und Evgeny Vinokurov, die Viertplatzierte (2019) Nazan Eckes und Valentin Lusin, die Viertplatzierte (2025) selfiesandra und Zsolt Sandor Cseke sowie Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov. Der ehemalige "Prince Charming" trat 2021 als erster Kandidat mit einem Profitänzer an. Am Ende reichte es für ihn und Garbuzov für den dritten Platz.

"Die Let's Dance"-Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen durch den Abend und die Bewertungen gibt es wie gewohnt von den Juroren Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. Neben den Experten dürfen auch wieder die Zuschauer ihre Stimme abgeben.

Laut "RTL.de" wurde "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" bereits aufgezeichnet. Die Abstimmung des Publikums erfolgt dann am 19. Dezember. Die Rankings der Jury und der Zuschauer entscheiden in Kombination über den Sieg. Das Ergebnis entscheidet, welches aufgezeichnete Ende ausgestrahlt wird.

René Casselly (29) und Katrin Menzinger (37) holten sich im vergangenen Jahr den Sieg im Weihnachtsspecial.