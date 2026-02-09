Sieger der 19. Staffel im Exit-Interview: Dschungelkönig Gil Ofarim hofft auf einen Neuanfang

Dschungelkönig Gil Ofarim zeigt sich im Exit-Interview selbst überrascht von seinem Triumph: Der Sieg habe ihn "total überrascht". Nun hoffe er, dass "alles wieder gut wird" - wie er es seiner Familie versprochen habe.
Mit Musiker Gil Ofarim (43) hat der umstrittenste Kandidat der Staffel das Dschungelcamp gewonnen. Er setzte sich am Sonntagabend im Finale der RTL-Show gegen Realitystar Samira Yavuz (32) und "Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella (58) durch. Im Exit-Interview zeigte er sich nur wenige Stunden danach "müde, platt, überwältigt", pochte noch einmal auf seine Verschwiegenheitserklärung bezüglich des Davidstern-Skandals und erzählte, wie es nun mit ihm weitergeht.