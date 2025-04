Sieger-Coach der letzten Staffel: Samu Haber verabschiedet sich von The Voice of Germany

Samu Haber (49) wird in der kommenden "The Voice of Germany"-Staffel nicht mehr als Coach tätig sein. "Ich habe beschlossen, mich in diesem Jahr auf meine Shows zu konzentrieren und mich aus dem roten Stuhl zurückzuziehen", gab er in einem Instagram-Post bekannt. Es falle ihm wirklich schwer, "Nein" zu sagen zu etwas, "das so viel Spaß macht, und zu so vielen tollen Menschen, die jeden Abend mit uns im Studio sind".

2024 hatte sich Haber, der als Frontmann der finnischen Rockband Sunrise Avenue bekannt wurde und eine Solokarriere startete, den dritten Sieg bei "The Voice of Germany" (auf ProSieben und in Sat.1) gesichert. Die gebürtige Amerikanerin Jennifer Lynn aus seinem Team konnte sich am Ende im Finale der Musikshow im Dezember durchsetzen. Er saß bereits in der dritten, vierten, sechsten und zehnten Staffel auf dem roten Stuhl und feierte im vergangenen Jahr nach vier Jahren sein Coach-Comeback. "Nochmals vielen Dank an euch alle, dass ihr meine sechste (!) Staffel wieder so fantastisch gemacht habt und dass ihr diesen finnischen Gastarbeiter mit so liebevollen Armen in eurer Welt aufgenommen habt", erklärt er in seinem neuen Instagram-Beitrag, in dem er eine Bilderreihe vom Finale 2024 teilte.

Lesen Sie auch

Kamrad: "Werde es vermissen, neben dir zu sitzen"

Mit seiner gewohnt humorvollen Art fügte er in seinem Posting an: "Das Beste ist, dass, wenn ich nicht da bin, jemand anderes den Preis gewinnen kann. Es ist ziemlich langweilig, wenn derselbe Coach jedes Mal gewinnt, wenn er dabei ist. Drei Siege in Folge sind einfach zu viel und meine Finger sind schon zu voll mit Meisterschaftsringen." Da die Show im Herbst im Fernsehen laufe, werde er wahrscheinlich bei der Produktion anrufen und fragen, ob er nächstes Jahr wiederkommen könne, stellte er eine mögliche Rückkehr in Aussicht: "Aber jetzt ist es Zeit für große Gitarren, kleine Songs und die Leute, die meine Songs mit mir singen wollen. Ich kann es kaum erwarten. Ein toller Sommer liegt vor uns." "TVOG"-Moderator Thore Schölermann (40) gab er zudem mit auf den Weg: "Viel Glück euch allen und Thore, pass auf, dass du nicht mit jemand neuem flirtest. Du gehörst zu mir und ich werde dich beobachten."

Schölermann kommentierte den Post mit: "Ich werde dich immer lieben ... nur dich!" Kamrad (28), der 2024 erstmals neben Haber, Mark Forster (42) und Yvonne Catterfeld (45) auf dem roten "TVOG"-Stuhl saß, schrieb unter den Beitrag: "Ich werde es vermissen, neben dir zu sitzen, aber ich kann es kaum erwarten, diesen Sommer einige Bühnen mit dir zu teilen."

Auf dem offiziellen "The Voice of Germany"-Instagram-Account wurde bekanntgegeben, dass auch die restlichen Coaches "Buzzer-Pause" machen. "Wir sagen danke, dass ihr die Talente auf ihrer 'TVOG'-Reise begleitet habt. Danke für eure Coach-Fights, den unglaublichen Spaß und die großen Gefühle von der ersten Blind Audition bis zum Live-Finale. Wir freuen uns aufs Wiedersehen auf den roten Stühlen und sind gespannt, welche Coaches 2025 auf den Buzzer drücken!"