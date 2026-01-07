Der Fall löst Entsetzen aus: Eine Achtjährige wird nach jahrelanger Isolation aus einem Haus in NRW befreit. Mutter und Großeltern werden angeklagt. Der Prozess beginnt mit Problemen.
Eine Kindheit völlig von der Außenwelt abgeschottet: Eine Mutter soll ihre kleine Tochter fast deren ganzes Leben lang in einem Haus im Sauerland versteckt haben. Seit das Kind etwa ein Jahr alt war, hat es laut Anklage bis zu seiner Befreiung 2022 nie mit Gleichaltrigen gespielt, war wohl niemals draußen im Wald oder auf dem Spielplatz, hat keine Kita, keine Grundschule besucht. Erst als Achtjährige wurde das Mädchen von Polizei und Jugendamt im Einfamilienhaus der Großeltern in Attendorn in Nordrhein-Westfalen entdeckt und herausgeholt. Jetzt hat die Aufarbeitung im Gerichtssaal begonnen, jedoch mit Problemen.