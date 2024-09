Siegen: Alle Opfer nach Messerangriff in Bus außer Lebensgefahr

Alle Opfer nach Messerangriff in Bus außer Lebensgefahr

1 Am Freitagabend hatte eine 32 Jahre alte Deutsche in einem Shuttle-Bus mit einem Messer auf Menschen eingestochen. (Archivfoto) Foto: Sascha Ditscher/dpa

Eine Frau sticht in einem Bus in Siegen, der zum Stadtfest unterwegs ist, mit einem Messer auf Menschen ein. Sechs Fahrgäste werden schwer verletzt. Alle Opfer sind nun außer Lebensgefahr.











Siegen - Nach dem Messerangriff rund um ein Stadtfest in Siegen sind alle Verletzten außer Lebensgefahr. Das teilten die Staatsanwaltschaft Siegen und die Polizei Hagen in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Drei Männer im Alter von 19, 21 und 23 Jahren waren bei einem Messerangriff am Freitagabend lebensgefährlich verletzt worden.