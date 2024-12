Siegel und mehr: Spenden statt schenken? Das sollte man beachten

1 Spenden sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Foto: Lothar Drechsel

In Krisenzeiten oder vor Weihnachten wird oft zu Spenden aufgerufen - auch als Geschenk ist eine Spende ein schöner Gedanke. Aber nicht alle Spendenorganisationen sind seriös. Das gilt es zu beachten.











Link kopiert



Der Blick in den prall gefüllten Kleiderschrank, das überquellende Bücherregal oder die Schublade voller Technik-Gadgets wirft bei vielen Menschen besonders vor dem Weihnachtsfest eine Frage auf: Brauchen wir wirklich noch mehr Dinge? Was schenkt man jemandem, der sich alles selbst kaufen kann? Und in einer Zeit, in der die Menschen in vielen Teilen der Welt mit Krieg, Naturkatastrophen oder Armut kämpfen müssen? Spenden zu schenken, wird daher immer beliebter. So kann man nicht nur den Beschenkten, sondern auch Bedürftigen eine Freude bereiten.