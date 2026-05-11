Am 16. Mai wird der Eurovision Song Contest 2026 in Wien ausgetragen und feiert damit 70 Jahre ESC. Welche Länder waren bisher die erfolgreichsten und wer hat den ESC schon für Deutschland gewonnen? Das sind sieben spannende Fakten zum Musikevent.
Das Finale des ESC 2026 steigt am 16. Mai in Wien. Die Halbfinals finden am 12. und 14. Mai statt. Der berühmte Musikwettbewerb hat eine lange Tradition und feiert dieses Jahr seine 70. Ausgabe - ein Rückblick auf Gewinner, Verlierer und Wiederholungstäter.