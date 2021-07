13 Die italienischen Fans in Fellbach feiern den Halbfinaleinzug. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nach dem hochklassigen 2:1 im EM-Viertelfinale gegen Belgien steht Italien im Halbfinale. Die italienischen Fans in Fellbach waren am Freitagabend nach der Partie aus dem Häuschen.

Fellbach - Es blieb spannend bis zum Schluss – doch am Ende konnte sich Italien auf seine gute Defensive verlassen. Durch ein 2:1 gegen Belgien im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft steht die Squadra Azzurra im Halbfinale.

Lesen Sie hier: „Warum, for heavens sake, geben die Ihre Hosen ab?!“

Die Tore von Nicolo Barella (31. Minute) und Lorenzo Insigne (44.) sorgten insbesondere in Fellbach für Jubelstürme. Dort haben sich wieder viele italienische Fans aus der Region Stuttgart getroffen und mit der Mannschaft um Trainer Roberto Mancini mitgefiebert. Da das Team nur noch das 2:1 durch Romelu Lukaku (45.) hinnehmen musste, konnte am Ende gefeiert werden. Nun spielt Italien am Dienstag um 21 Uhr in London gegen Spanien um das Finalticket.

Lesen Sie hier: Die Wunderheilung von Ciro Immobile sorgt für Gelächter

Wir haben einige Bilder aus Fellbach in unserer Bildergalerie zusammengetragen. Viel Spaß beim Durchklicken.