Der GSV Pleidelsheim hat nach der bitteren 0:6-Pleite bei Tabellenführer FSV Waiblingen schnell in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen den TV Pflugfelden gewannen die Gelb-Schwarzen am Samstagnachmittag mit 2:1.

Die Zuschauer erlebten eine interessante Begegnung, in der noch deutlich mehr Tore hätten fallen können. Bereits in der zweiten Minute vergab Kevin Lang eine gute Gelegenheit zur Führung. Im Gegenzug waren die Gäste aus Ludwigsburg ihrerseits einer Führung sehr nahe. In der achten Minute geriet der GSV dann durch einen Treffer von Gent Musa tatsächlich in Rückstand. Davon aber unbeeindruckt, setzten die Gastgeber ihr Spiel fort und wurden belohnt: Nach einem Ballgewinn und dem folgenden Angriff über mehrere Stationen zog Tim Ranzinger aus 16 Metern ab und glich zum 1:1 aus (24.). Fast identisch kam der Führungstreffer durch Lang zustande, der kurz vor der Pause das 2:1 erzielte (43.). Das Spiel war gedreht.

Bis zur Pause hatten die Pleidelsheimer noch mehrere Möglichkeiten. Tatsächlich lag der Ball auch ein weiteres Mal im Pflugfelder Tor, doch zählte der Treffer wegen eines Foulspiels nicht.

Nach dem Seitenwechsel legten beide Mannschaften vollen Einsatz an den Tag. Die Gäste wechselten mehrere Offensivspieler ein, weshalb GSV-Coach Marcus Wenninger reagierte und seine Mannschaft in der Defensive stabiler aufstellte. Dies war letztlich erfolgreich, denn die Pleidelsheimer blieben aller Angriffsbemühungen der Gäste zum Trotz ohne weiteren Gegentreffer. Der GSV-Keeper Magnus Schüler zeigte wiederholt gute Paraden. Die Pleidelsheimer selbst hatten auch noch Möglichkeiten für ein drittes Tor, doch scheiterten sowohl Aaron Hachmann als auch Nils Weindl.

Trainer Wenninger lobt sein Team

Mit diesem Sieg im „Sechs-Punkte-Spiel“ festigte Pleidelsheim Platz zehn. Mit nun 19 Punkten haben die Gelb-Schwarzen acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Pflugfelden ist mit neun Zählern weiterhin 14. der Landesliga-Tabelle. „Die Mannschaft hat ruhiger und reifer agiert als früher und sich nicht durch das 0:1 aus der Fassung bringen lassen“, lobt Coach Wenninger.

GSV Pleidelsheim: Schüler – Deyhle, K. Sirch, Cardinale, Vejselovic – Porubek, Hachmann (84. Igwe), Schlipf (80. Weindl), Ranzinger (90.+1 Weiden), Lang (65. Mack) - P. Sirch.